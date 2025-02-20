Мотоциклист решил проехаться по Новоладожскому каналу и провалился под лед

Шлиссельбургские спасатели вытащили на берег мотоциклиста, который решил прокатиться по замерзшей поверхности Новоладожского канала и провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Отмечается, что в поисково-спасательный отряд города Шлиссельбурга о произошедшем мужчина сообщил самостоятельно. Ему помогли выбраться на берег, от помощи медиков пострадавший отказался.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что молодой мужчина утонул в Неве рядом с Синопской набережной. Петербуржец вышел на лед, чтобы покормить уток, но случайно поскользнулся и упал в воду.

Дарья Астанина