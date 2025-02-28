Главные новости за 28 февраля. Сочи

Хозяин собак, которые покусали 9-летнего мальчика в Сочи, получил подписку о невыезде.

Состояние 9-летнего мальчика, на которого напали две собаки в Сочи, стабилизировалось, но остается тяжелым.

Адлерский районный суд назначил штраф двум местным жительницам, которые попытались воспрепятствовать работе службы отлова бездомных животных. Зоозащитники заметили в кузове «Газели» с ростовскими номерами более 10 собак.

В предгорьях Сочи прогнозируют до -6 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы.

С 1 марта на улице Социалистической в Сочи вводится одностороннее движение. Ограничение будет действовать на участке от улицы Нахимова до улицы Одоевского.

Прокуратура Сочи добилась выплаты 2 млн руб. семье погибшего участника СВО. У военнослужащего не было регистрации в Краснодарском крае.

В 2024 году дефицит медработников в государственных медучреждениях Сочи в сравнении с 2023 годом сократился на 9%.

По итогам 2024 года специалисты аэропорта Сочи обработали более 6,3 тыс. тонн груза и почты. Это на 4% превышает показатели прошлого года.