Прокуратура Сочи добилась выплаты 2 млн рублей семье погибшего участника СВО

После вмешательства прокуратуры Сочи семье погибшего участника СВО выплатили 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры Сочи проверили соблюдение законодательства о защите прав семей участников СВО. Представители надзорного органа выявили, что управление социальной защиты города отказало в выплате материальной помощи семье военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации. Причиной отказа стало отсутствие регистрации погибшего на территории Краснодарского края.

Однако во время проверки специалисты установили, что до отправки на фронт военнослужащий жил в Сочи. Прокуратура направила в суд заявление для подтверждения этого факта. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

После решения суда управление социальной защиты выплатило семье погибшего участника спецоперации 2 млн руб.

Мария Удовик