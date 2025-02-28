В 2024 году аэропорт Сочи увеличил объем грузоперевозок на 4%

По итогам 2024 года специалисты аэропорта Сочи обработали более 6,3 тыс. тонн груза и почты, что на 4% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Основная часть грузопотока пришлась на Московский авиационный узел (Шереметьево, Внуково, Домодедово), а также на Новосибирск, Ереван, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Крупнейшими авиаперевозчиками грузов в 2024 году стали «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Ютэйр», «Уральские авиалинии» и «Азимут». Среди грузовых агентов ключевые позиции заняли «Азимут 2000», «СДЭК-Глобал» и «Планета».

Особое внимание уделяется обработке грузов, требующих соблюдения температурного режима. В 2024 году их объем составил 2 тыс. тонн, что на 14% больше, чем годом ранее. В рамках модернизации инфраструктуры в аэропорту введены в эксплуатацию три холодильные камеры различного объема и температурных режимов, последняя из которых заработала в декабре 2024 года.

В 2025 году специалисты воздушной гавани внедрят в холодильные камеры автоматизированные системы мониторинга температур и микроклимата. Новая система позволит в режиме реального времени контролировать условия хранения.

Как отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Александр Никонов, аэропорт Сочи остается единственными воздушными воротами юга, а развитие грузоперевозок играет важную роль в его деятельности. По его словам, новые холодильные мощности позволяют учитывать специфические требования различных видов продукции.

Мария Удовик