В Сочи дефицит медработников в 2024 году сократился на 9%

В 2024 году дефицит медработников в государственных медучреждениях Сочи в сравнении с 2023 годом сократился на 9%. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края. В региональном минздраве не уточнили, сколько именно медработников не хватает медучреждениям города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году дефицит врачей в государственных медучреждениях Сочи в сравнении с 2023 годом сократился на 3%, специалистов среднего медперсонала — на 4%, а младшего медперсонала — на 2%.

В краевом минздраве добавили, что медучреждениям по-прежнему не хватает врачей следующих специальностей: анестезиолог-реаниматолог, врач скорой медицинской помощи, кардиолог, врач клинической лабораторной диагностики, педиатр, рентгенолог, терапевт, травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики и функциональной диагностики, врач-хирург.

«Также остается потребность в медицинских сестрах, в том числе анестезистах, операционных медицинских сестрах, палатных (постовых), медицинских сестрах перевязочной, процедурной, рентгенолаборантах, фельдшерах, в том числе фельдшерах скорой медицинской помощи»,— рассказали в региональном минздраве.

Как писал «Ъ-Сочи», в 2024 году работодатели Сочи разместили 3,2 тыс. вакансий в сфере медицины и фармацевтики, что на 14% больше, чем в 2023 году.

Андрей Куценко