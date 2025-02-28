В Сочи прогнозируют ночные заморозки

В субботу, 1 марта, в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным метеорологов, температура воздуха на побережье в ночное время опустится до -2 градусов. В предгорьях курорта прогнозируют до -6 градусов. На горных дорогах возможно образование гололедицы. В районах выше 500 м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность.

Специалисты рекомендуют жителям и туристам принять меры предосторожности и отказаться от использования автомобилей без зимней резины. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

Мария Удовик