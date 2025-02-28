Состояние мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи, стабилизировалось

Состояние 9-летнего мальчика, на которого напали две собаки в Сочи, стабилизировалось, однако остается тяжелым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в среду, 26 февраля, около 09:30 в районе СНТ «Авиатор» в селе Лесное. Две хаски сорвались с цепи и покусали 9-летнего мальчика. Прохожие вмешались в происходящее и отогнали собак. Несовершеннолетний получил множественные раны лица. Ребенка госпитализировали в ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства Сочи», а затем на вертолете доставили в Краснодар, где его прооперировали.

Следователи предъявили обвинение владельцу собак по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Во время допроса 48-летний сочинец признал свою вину и рассказал, что некоторое время не кормил животных.

Мария Удовик