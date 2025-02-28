В Сочи изменится схема движения на улице Социалистической
С 1 марта на улице Социалистической в Лазаревском районе Сочи вводится одностороннее движение. Ограничение будет действовать на участке от улицы Нахимова до улицы Одоевского, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Решение о введении новой схемы движения приняли члены городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов, этот участок ведет к морю и особенно востребован в курортный сезон. Изменение организации движения направлено на улучшение транспортной ситуации и повышение безопасности в ночное время, пояснил господин Копылов.
В преддверии нововведения сотрудники подрядных организаций установили на улице Социалистической соответствующие дорожные знаки.