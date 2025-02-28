В Сочи изменится схема движения на улице Социалистической

С 1 марта на улице Социалистической в Лазаревском районе Сочи вводится одностороннее движение. Ограничение будет действовать на участке от улицы Нахимова до улицы Одоевского, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Решение о введении новой схемы движения приняли члены городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов, этот участок ведет к морю и особенно востребован в курортный сезон. Изменение организации движения направлено на улучшение транспортной ситуации и повышение безопасности в ночное время, пояснил господин Копылов.

В преддверии нововведения сотрудники подрядных организаций установили на улице Социалистической соответствующие дорожные знаки.

Мария Удовик