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Суд Адлера оштрафовал граждан, пытавшихся помешать отлову животных

Адлерский районный суд назначил штраф двум местным жительницам, которые попытались воспрепятствовать работе службы отлова бездомных животных. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе УВД ФТ.

Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Вечером 25 февраля на Олимпийском проспекте в Сириусе произошел конфликт между группой граждан и сотрудниками службы отлова бездомных животных, которая заключила договор с администрацией федеральной территории. По словам работников организации, двое неизвестных мешали передвижению транспорта, преграждая дорогу, и вели себя агрессивно. Зоозащитники рассказали в соцсетях, что заметили более 10 собак в кузове «Газели» с ростовскими номерами.

На место прибыли сотрудники полиции, которые доставили всех участников происшествия в отдел для разбирательства и подачи заявлений. Представители службы отлова животных подали заявление о воспрепятствовании их работе. В свою очередь, две женщины пожаловались на нарушения во время отлова и при транспортировке животных.

После выхода из отдела полиции нарушительницы перегородили дорогу автомобилю службы отлова животных, попытались сорвать замки и проникнуть в салон «Газели». Полицейские предупредили их о незаконности таких действий, однако злоумышленницы отказались подчиняться. Сотрудники полиции задержали двух женщин. В отношении нарушительниц составили административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению полиции). В четверг, 27 февраля, Адлерский районный суд назначил женщинам штраф по 1 тыс. руб.

В отношении нарушительниц также составили административные материалы по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), по которому сейчас полицейские проводят проверку.

Правоохранительные органы зарегистрировали заявления двух женщин о возможных нарушениях при отлове животных. После проверки сотрудники полиции направят материалы в компетентные органы.

Мария Удовик

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