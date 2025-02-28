Главные новости за 28 февраля. Новороссийск

Новороссийск закрепили как город-герой в уставе Краснодарского края.

В Новороссийске за пять лет отремонтировали 171 улицу общей протяженностью 134,85 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Инвестор вложил в реализацию проекта «Винодельческий комплекс Семигорье» в Новороссийске более 665 млн руб. Это треть запланированного бюджета.

Житель Новороссийска предстанет перед судом за выстрелы из охотничьего ружья в соседей.

За два месяца с начала 2025 года в Новороссийске были эвакуированы 487 автомобилей, нарушающих правила парковки.

Расселение из аварийного фонда в Новороссийске коснется в 2025 году 11 семей.

Платные парковки в Анапе оборудуют за 3 млн рублей. Работы будут вести без прекращения функционирования парковок.

Новую технологию сбора мазута механизированным способом применили на Черном море специалисты Морспасслужбы.

В Геленджике вложат в капремонт выставочного зала 6,2 млн рублей. Работы предстоит выполнить в три этапа.