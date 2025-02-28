За пять лет в Новороссийске отремонтировали более 134 км улиц

В Новороссийске за пять лет отремонтировали 171 улицу общей протяженностью 134,85 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

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Итоги работы за пять лет подвели на заседании межведомственной комиссии Краснодарского края по обеспечению безопасности дорожного движения. Как отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко, город-герой стал первым на Кубани, где завершена реализация нацпроекта.

По его словам, качественное дорожное полотно – залог безопасности на дорогах. Для соблюдения правил дорожного движения водителями и пешеходами в Новороссийске сформированы отряды Юных инспекторов дорожного движения и школьные «Родительские патрули».

Как отметили в пресс-службе мэрии Новороссийска, новое дорожное полотно соответствует всем современным стандартам. В преддверии празднования 80-летия Великой Победы на улицах обновят дорожную разметку и покрасят бордюры.

Алена Воробьева