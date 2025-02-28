В Новороссийске с начала года эвакуировали 487 автомобилей

За два месяца с начала 2025 года в Новороссийске были эвакуированы 487 автомобилей, нарушающих правила парковки. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года на улицах Новороссийска было эвакуировано 487 транспортных средств, водители которых нарушили правила парковки. Эвакуация автомобилей велась с улицы Портовой, остановочных пунктах и улицы Губернского.

Водителей просят не парковать автомобили на остановочных пунктах. Из-за этих нарушений ограничен доступ к посадке в общественный транспорт маломобильным гражданам, пожилым людям и мамам с колясками.

Алена Воробьева