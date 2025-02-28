Платные парковки в Анапе оборудуют за 3 млн рублей

Администрация Анапы объявила о проведении аукциона на выполнение работ по обслуживанию платных парковок на территории курорта за 3 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно документам, заявки принимаются до 10 марта. Дата определения подрядчика — 12 марта 2025 года. Заказчик: МБУ «Цифровая Анапа». Источник финансирования: за счет средств местного бюджетного учреждения на 2025 год.

Исходя из информации об объекте закупки, подрядчику предстоит поставить и смонтировать дорожные знаки, аншлаг «Правила пользования платными парковками», демонтировать прежние элементы и нанести дорожную разметку на места парковки автомобилей.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31 декабря 2025 года. Работы будут выполняться без прекращения функционирования платных парковок, по установленным национальным стандартам. В перечне – свыше 100 парковок, которые предстоит обустроить. Их список может быть изменен.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в Анапе на систему оповещения планируют потратить 28 млн рублей. Подрядчика определят 3 марта 2025 года.

Алена Воробьева