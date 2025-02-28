В Геленджике вложат в капремонт выставочного зала 6,2 млн рублей

Администрация Геленджика объявила о проведении аукциона на выполнение капитального ремонта внутренних помещений МБУК «Геленджикский историко-краеведческий музей отдела «Городской выставочный зал» за 6,2 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно документам, заявки принимаются до 11 марта. Дата определения подрядчика — 13 марта 2025 года. Заказчик: администрация города-курорта Геленджик. Источник финансирования: за счет средств субсидии из местного бюджета на 2025 год.

Работы предстоит выполнить в три этапа. В проекте сметы указаны устройство и перепланировка помещений выставочного зала, электромонтажные и отделочные работы. К 15 сентября 2025 года капитальный ремонт в выставочном зале Геленджика на улице Островской, 16, должен быть полностью завершен.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в Анапе планируют оборудовать платные автомобильные парковки за 3 млн руб. После определения подрядчика работы продлятся до конца 2025 года.

Алена Воробьева