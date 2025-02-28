В Новороссийске расселят 11 семей из аварийного дома

Расселение из аварийного фонда в Новороссийске коснется в 2025 году 11 семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Квартиры для жильцов аварийного многоквартирного дома №12 по улице Новороссийских партизан приобретем за счет муниципальной программы», — уточнил мэр Новороссийска.

По его словам, ключи от новой жилплощади в этом году получат 11 семей. Пока заключены контракты на покупку девяти квартир. Еще две квартиры приобретут весной 2025 года. Дом будет расселен полностью.

С начала реализации программы расселения жителей Новороссийска из аварийного фонда новое жилье получили 322 семьи. Расселение из аварийных домов рассчитано до 2027 года.

Накануне, 27 февраля, господин Кравченко вручил сертификаты на приобретение жилья молодым семьям города-героя Новороссийска. В 2025 году выплаты получат 14 молодых семей, из которых семь – многодетные.

В Новороссийске мера поддержки молодых семей реализуется с 2015 года. За это время 96 семей улучшили свои жилищные условия. На эти цели было выделено из средств федерального, краевого и местного бюджетов свыше 128 млн руб.

Алена Воробьева