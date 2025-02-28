Житель Новороссийска предстанет перед судом за стрельбу по соседям

Житель Новороссийска ответит по закону за выстрелы из охотничьего ружья в соседей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 57-летний обвиняемый пришел в гости к соседям. Во время застолья между его участниками возник словесный конфликт. После этого соседи разошлись по домам. Однако вечером гость снова решил зайти к супружеской паре. С собой он захватил одноствольное охотничье ружье, заряженное дробью. Сначала он выстрелил в хозяйку дома, а затем ранил в ногу ее супруга. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 и ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, расследовали сотрудники следственного отдела полиции Приморского района. На период следствия обвиняемый был заключен под стражу. Решение по делу предстоит вынести суду. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Алена Воробьева