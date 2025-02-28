Под Анапой применили новый способ сбора мазута со дна Черного моря

Новую технологию сбора мазута механизированным способом применили на Черном море специалисты Морспасслужбы. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Спасатели и водолазы Морской спасательной службы решили применить новый эффективный способ сбора мазута со дна Черного моря при помощи эжектора. Такой сбор нефтепродуктов при откачке тяжелых фракций мазута используется спасателями впервые.

Водолазы и спасатели установили на катера переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами. Мазут со дна моря поступает по шланголиниям в специальный контейнер. Эффективность механизированного сбора нефтепродуктов значительно превысит ручной сбор, считают специалисты Морспасслужбы. Для этого на судах планируют увеличить производительность.

На сегодняшний день со дна порта Анапа собрано всего 77,4 тыс. кг мазута. Ранее член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал «Ъ-Новороссийск», что рост числа птиц в мазуте на пляжах связан с миграцией, а не с новыми выбросами нефтепродуктов.

Алена Воробьева