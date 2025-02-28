В Новороссийске вложили в закладку винодельни более 665 млн рублей

Инвестор вложило в реализацию проекта «Винодельческий комплекс Семигорье» в Новороссийске более 665 млн руб. Это треть запланированного бюджета, сообщает РБК Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Общий объем инвестиций ООО «Терруар Инвест» составит 1,8 млрд руб. Проект планируют реализовать до конца 2030 года. За это время инвестор высадит на площади 220 га виноградников саженцы сортов Шардоне и Пино Нуар. Также на территории «Винодельческого комплекса Семигорье» почвится комплекс по производству саженцев и винодельня мощностью до 1,2 млн бутылок в год.

Проект стартовал в 2024 году с приобретения инвестором около 40 га земли для размещения производственных объектов. Также была приобретена первая партия саженцев в количестве 268 тыс. штук. В компании создали свыше 40 новых рабочих мест.

ООО «Терруар Инвест» зарегистрировано в Новороссийске в 2022 году. Основной вид деятельности – выращивание винограда. Генеральным директором и бенефициаром общества выступает Екатерина Бабкина.

Алена Воробьева