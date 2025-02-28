Новороссийск закрепили как город-герой в уставе Краснодарского края

Депутаты Заксобрания Кубани приняли поправки в устав региона, закрепив статус Новороссийска как города-героя. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

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Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко напомнил, что устав Краснодарского края не менялся в течение двух лет. Произошедшие за это время изменения потребовали законодательного закрепления.

«Так, изменился статус некоторых муниципальных образований, и это должно найти свое отражение в правовом поле Кубани. Отдельные новеллы появились в федеральном законодательстве. Все это было детально проанализировано в ходе январских парламентских слушаний, теперь рассмотренные положения прописываем в тексте закона»,— напомнил он.

Почетное звание города-героя с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Новороссийску было присвоено в 1973 году, в честь 30-летия победы над немецко-фашистскими захватчиками. Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что волонтеры города-героя благоустроили территорию наблюдательного пункта 18-й армии, освобождавшую город в 1942-1943 годах.

Алена Воробьева