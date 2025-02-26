В калининградском аэропорту Храброво из-за тумана массово задерживаются рейсы

Из-за сильного тумана в калининградском аэропорту Храброво массово задерживаются рейсы. Как сообщили в Telegram-канале воздушной гавани, по состоянию на 10 часов утра перенесен вылет 14 самолетов.

В их числе борт авиакомпании «Победа» (DP 6835), который направлялся в Калининград. По решению командира воздушного судна самолет возвращается в Пулково.

«На прилет аэропорт Храброво продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки»,— сообщили в пресс-службе авиагавани.

Статус своего рейса пассажиры могут узнать либо с помощью онлайн-табло на сайте аэропорта, либо через кол-центр.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самолет «РусЛайна» не смог вылететь из Ярославля в Петербург.

Дарья Астанина