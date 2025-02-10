Ввод жилья бизнес-класса в Петербурге может достичь исторического минимума

В 2025 году объем ввода в эксплуатацию жилья бизнес-класса в Санкт-Петербурге может сократиться до минимального значения за всю историю наблюдений. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» аналитики консалтинговой компании NF Group.

Согласно представленной статистике, в 2024 году объем ввода в эксплуатацию зафиксирован на уровне 319 тыс. кв. м, а на текущий год запланировано завершение строительства трех ЖК общей площадью 22 тыс. кв. м.

По итогам прошедшего года объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса составил 161 тыс. кв. м (2,5 тыс. квартир и апартаментов) — это самое низкое значение за последние 13 лет. По сравнению с 2023 годом объем экспозиции сократился на 32% — до 237 тыс. кв. м. При этом количество сделок на первичном рынке за прошлый год выросло на 6%, а общая площадь проданного жилья — на 5%.

Эксперты уточняют, что завершение программы льготной ипотеки практически не повлияло на спрос на элитное жилье. По подсчетам специалистов компании, средневзвешенная цена предложения в 2024 выросла на 12% (до 442 тыс. руб./кв. м), что обусловлено стабильно высоким спросом на фоне сокращения экспозиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доля иногородних покупателей жилья в новостройках Петербурга сократилась до 32%.

Артемий Чулков