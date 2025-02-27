Главные новости за 27 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Павел Лаврентьев ушел с поста директора департамента информполитики Краснодара. Ведомство возглавит Надежда Лутай.

Директором департамента строительства Краснодара назначен Александр Мадовский. Ранее структуру возглавлял Иван Горобец.

На развитие дорожной сети в Краснодаре в течение 10 лет направят 150 млрд рублей. За этот период в краевой столице появятся 40 остановок и 47 павильонов ожидания.

В Краснодаре ликвидировали пожар на складе с лакокрасочными изделиями. К тушению привлекли 60 сотрудников и 23 единицы техники.

Судья Игорь Мацко объяснил, почему убийцы аниматоров на Кубани не признаны бандой.

На Кубани большегрузам ограничили движение по двум мостам. Запрет ввели на 25-м км трассы Славянск-на-Кубани — Крымск, а также на мосту на 5 км дороги Приморско-Ахтарск — Садки.

Канатную дорогу в Сочи выставили на торги почти за 1 млрд рублей. Подача заявок продлится до 14 марта 2025 года.

Напавших на ребенка в Сочи хаски усыпили.