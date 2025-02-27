Пожар на складе с лакокрасочными изделиями в Краснодаре ликвидировали

Спасатели ликвидировали возгорание в складском помещении, расположенном на ул. Стасова. Ориентировочная площадь горения составила 1,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание на складе произошло около 10:00 по мск. Огонь полностью ликвидировали в 13:32.

К тушению привлекли 60 сотрудников и 23 единицы техники. Также на месте работали пожарно-спасательные части №1, 3 и 55, аварийно-спасательный отряд №3 и специальная часть экстренного реагирования федеральной противопожарной службы.

Алина Зорина