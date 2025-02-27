В Краснодарском крае большегрузам ограничили движение по двум мостам

На Кубани ограничено движение грузовиков по двум мостам из-за износа строений. Информация об этом содержится в приказах, опубликованных на сайте регионального минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По мосту через на 25-м км трассы Славянск-на-Кубани — Крымск запрещено движение грузовых автомобилей массой более 25 т. Ограничение также введено на мосту на 5 км дороги Приморско-Ахтарск — Садки. Запрет относится к грузовикам, общая масса которых превышает 20 т.

Водителям грузовиков рекомендуют использовать объездные маршруты: трасса А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, А-290 Новороссийск — Керчь, а также А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

Алина Зорина