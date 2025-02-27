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Канатную дорогу в Сочи выставили на торги почти за 1 млрд рублей

Канатную дорогу в горнолыжном курорте «Роза Хутор» выставили на торги за 992 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Проводится аукцион по продаже объектов, входящих в состав «Канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор"». В комплекс входит 80 зданий, расположенных в Краснополянском поселковом округе Сочи.

Подача заявок продлится до 14 марта 2025 года. Аукцион проведут 24 марта.

«Объекты недвижимого имущества включены в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2025–2027 годы»,— говорится в сообщении Росимущества.

Алина Зорина

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