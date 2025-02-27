Павел Лаврентьев уйдет с поста директора департамента информполитики Краснодара

Директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев покинет свой пост. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Для многих уже не секрет, что это последняя неделя моей работы в администрации Краснодара. Я складываю свои полномочия в связи с переходом на новую работу. Я оставляю департамент информационной политики города в надежных руках и, разумеется, буду скучать»,— написал господин Лаврентьев.

Он поблагодарил за доверие и поддержку главу Краснодара Евгения Наумова.

Павел Лаврентьев родился в Междуреченске Кемеровской области в 1983 году. В 2000 году поступил в Московский издательско-полиграфический колледж. В 2011 году окончил КубГУ по специальности «Издательское дело и редактирование», а в 2018-м — Российский университет кооперации по направлению «Государственное и муниципальное управление». Работал на телеканалах «Краснодар», «Кубань 24». Департамент информационной политики кубанской столицы возглавил в 2022 году.

Вячеслав Рыжков