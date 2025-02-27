На развитие дорог в Краснодаре в течение 10 лет направят 150 млрд рублей

На ближайшие 10 лет в Краснодаре в развитие улично-дорожной сети включили 27 проектов. На реализацию из краевого бюджета направят 150 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках реализации проектов в Краснодаре проведут реконструкцию дорог и построят новые. Также создадут развязки, путепроводы и пешеходные переходы. В городе в течение 10 лет появятся 23 электробуса, 12 зарядных станций, 46 автобусов, 40 остановок, 47 павильонов ожидания и девять новых брутто-контрактов.

В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Краснодаре отремонтировали 58,5 км дорог. Также построили и провели ремонт на 14 дорогах. Кроме того, специалисты завершили строительство семи дорожных объектов, построили и отремонтировали 34 км тротуаров.

С 1 апреля эвакуаторы убрали около 11 тыс. машин нарушителей ПДД. За год Краснодар стал лидером в России по развитию парковочного пространства, добавили 2 тыс. мест. Муниципальные парковки принесли в местный бюджет 824 млн руб.

Алина Зорина