Департамент информполитики Краснодара возглавит Надежда Лутай
Депутаты гордумы Краснодара согласовали Надежду Лутай на должность директора департамента информационной политики города. Об этом стало известно на очередном заседании городского парламента.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
До согласования Надежда Лутай занимала пост первого заместителя руководителя ведомства в городской администрации. Госпожа Лутай окончила факультет журналистики КубГУ. Работала в СМИ, в том числе главным редактором одного из журналов. В департаменте информполитики работает с 2019 года.
«Ъ-Кубань» писал, что пост директора департамента информационной политики Краснодара покидает Павел Лаврентьев. Об этом сам он сообщил в своем Telegram-канале. Решение связано с переходом на новое место работы.