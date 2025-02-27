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Департамент информполитики Краснодара возглавит Надежда Лутай

Депутаты гордумы Краснодара согласовали Надежду Лутай на должность директора департамента информационной политики города. Об этом стало известно на очередном заседании городского парламента.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

До согласования Надежда Лутай занимала пост первого заместителя руководителя ведомства в городской администрации. Госпожа Лутай окончила факультет журналистики КубГУ. Работала в СМИ, в том числе главным редактором одного из журналов. В департаменте информполитики работает с 2019 года.

«Ъ-Кубань» писал, что пост директора департамента информационной политики Краснодара покидает Павел Лаврентьев. Об этом сам он сообщил в своем Telegram-канале. Решение связано с переходом на новое место работы.

Вячеслав Рыжков

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