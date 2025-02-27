Департамент информполитики Краснодара возглавит Надежда Лутай

Депутаты гордумы Краснодара согласовали Надежду Лутай на должность директора департамента информационной политики города. Об этом стало известно на очередном заседании городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

До согласования Надежда Лутай занимала пост первого заместителя руководителя ведомства в городской администрации. Госпожа Лутай окончила факультет журналистики КубГУ. Работала в СМИ, в том числе главным редактором одного из журналов. В департаменте информполитики работает с 2019 года.

«Ъ-Кубань» писал, что пост директора департамента информационной политики Краснодара покидает Павел Лаврентьев. Об этом сам он сообщил в своем Telegram-канале. Решение связано с переходом на новое место работы.

Вячеслав Рыжков