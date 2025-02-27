Главные новости за 27 февраля. Сочи

Владельцу двух собак, которые покусали ребенка в Сочи, предъявили обвинение.

Суд постановил изъять в государственную собственность 93,11% акций АО «Агрокомбинат "Тепличный"». Решение оставило в силе декабрьский вердикт Арбитражного суда Краснодарского края.

Поиски пропавшего в горах Сочи лыжника не возобновят до улучшения погоды. В горах действует высокая лавинная опасность.

Двух собак породы хаски, которые напали на 9-летнего мальчика в Сочи, усыпили. Из желудков животных извлекли откушенные щеки пострадавшего.

Мальчик, которого покусали две собаки в Сочи, находится в тяжелом состоянии после операции. Прогнозы неблагоприятные.

В Сочи и Сириусе прогнозируют ночные заморозки. Температура воздуха опустится до -4 градусов.

В Сочи количество вакансий для медиков и фармацевтов за 2024 год выросло на 14%. Из 3,2 тыс. вакансий 1,5 тыс. — это предложения для врачей.

Полицейские изъяли у сочинца более 11 кг мефедрона. В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела.