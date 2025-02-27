Полицейские изъяли у сочинца более 11 кг мефедрона

Правоохранительные органы задержали 35-летнего жителя Сочи по подозрению в незаконном производстве и сбыте синтетического наркотика в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с региональными подразделениями и специалистами ФСБ задержали подозреваемого во дворе многоквартирного дома.

В ходе операции правоохранительные органы изъяли около 11,5 кг готового наркотического вещества, а также прекурсоры и оборудование для его изготовления. Специалисты обнаружили запрещенные вещества в квартире задержанного, его автомобиле и извлекли из тайников.

По данным следствия, фигурант дела реализовывал синтетические наркотики через закладки в Сочи, выполняя поручения интернет-магазинов в Даркнете.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению и незаконное производство наркотических средств). Следователи продолжают изымать наркотические средства из оборудованных им тайников.

Мария Удовик