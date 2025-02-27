ОПГ потеряла контроль над агрокомбинатом «Тепличный» по решению суда

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил изъять в государственную собственность 93,11% акций АО «Агрокомбинат “Тепличный”», часть из которых принадлежала члену сочинской ОПГ. Решение оставило в силе декабрьский вердикт Арбитражного суда Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал незаконной передачу контроля над активами предприятия в частные руки в ходе реорганизации агрокомбината. Акции оказались в распоряжении структур, связанных с членами ОПГ Сочи. По итогам рассмотрения дела ценные бумаги переданы в управление Росимущества.

«Агрокомбинат “Тепличный”» — один из крупнейших производителей овощей в закрытом грунте на юге России. В его собственности — 72,8 га земель, 46 объектов недвижимости площадью 431 тыс. кв. м. Активы компании оцениваются в 3,8 млрд руб., чистая прибыль за последний отчетный период составила 170 млн руб.

Мария Удовик