Владельцу напавших на ребенка в Сочи собак предъявили обвинение
Владельцу двух собак крупной породы, напавших на ребенка в Сочи, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, происшествие случилось в среду, 26 февраля, в СНТ «Авиатор» Адлерского района курорта. Собаки крупной породы, которые остались без присмотра хозяина, сорвались с цепи и напали на 9-летнего мальчика. Ребенок получил множественные укушено-рваные раны лица. Проходившие мимо сочинцы отогнали напавших на ребенка животных и сообщили о случившемся родителям пострадавшего.
Сейчас потерпевший находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Мальчик находится в тяжелом состоянии.
На допросе обвиняемый признал вину и сообщил, что «некоторое время не кормил собак». Специалисты СКР продолжают сбирать доказательную базу по делу.