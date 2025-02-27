В Сочи количество вакансий для медиков и фармацевтов за 2024 год выросло на 14%

В 2024 году работодатели Сочи разместили 3,2 тыс. вакансий в сфере медицины и фармацевтики, что на 14% больше, чем в 2023 году. Такие данные «Ъ-Сочи» предоставили в пресс-службе hh.ru Юг. Там отметили, что из 3,2 тыс. вакансий 1,5 тыс. — это предложения для врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

«Чаще всего требовались в 2024 году: терапевты, кардиологи, стоматологи, врачи ультразвуковой диагностики, педиатры, косметологи, офтальмологи, хирурги, а также акушеры-гинекологи и врачи спортивной медицины»,— уточнили в пресс-службе.

Директор hh.ru Юг Олеся Лавренова рассказала, что по итогам прошедшего года профессия врача стала одной из самых востребованных в Сочи.

Андрей Куценко