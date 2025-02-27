В Сочи и Сириусе прогнозируют заморозки

В пятницу, 28 февраля, в Сочи и на федеральной территории «Сириус» синоптики прогнозируют ночные заморозки. Температура воздуха опустится до -4 градусов, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина коммунальные и экстренные службы города продолжат функционировать в усиленном режиме.

В горных районах на высоте свыше 500 м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность. Жителям и туристам рекомендуют принять необходимые меры предосторожности и отказаться от поездок на автомобилях без зимней резины.

В экстренных ситуациях гражданам следует обращаться по номеру 112.

Мария Удовик