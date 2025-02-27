Пострадавший от нападения собак в Сочи мальчик находится в тяжелом состоянии

Мальчик, которого покусали две собаки в Сочи, находится в тяжелом состоянии после операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

«Ребенок в тяжелом состоянии, прооперирован, прогнозы неблагоприятные»,— цитирует агентство представителя правоохранительных органов.

Происшествие случилось 26 февраля в садовом товариществе Адлерского района. По данным следствия, две собаки сорвались с привязи и напали на 9-летнего мальчика. Несовершеннолетнего с многочисленными травмами лица сначала привезли в сочинскую больницу, затем вертолетом доставили в Краснодар.

Следователи Адлерского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Правоохранительные органы установили личность хозяина собак. Сейчас 48-летний житель Сочи задержан.

Мария Удовик