В Сочи усыпили собак, напавших на 9-летнего мальчика

Двух собак породы хаски, которые напали на 9-летнего мальчика в Сочи, усыпили. Из желудков животных извлекли откушенные щеки пострадавшего, сообщает издание «Альфа Ньюс» со ссылкой на отца ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Валентин Королев, отец пострадавшего мальчика, в видеообращении рассказал о ситуации и выразил недовольство работой следствия. По его словам, сына экстренно доставили в Краснодар для оказания медицинской помощи. Собак усыпили, однако изъятые из их желудков ткани оказались непригодны для пересадки. Господин Королев утверждает, что следователи затянули с решением об усыплении животных, потеряв время.

Хирург Грант Забунян, проводивший операцию ребенку, сообщил о серьезных повреждениях тканей носа и губы.

«Один сосуд около 0,1 мм в диаметре. Лоскут немного кровоточит. Будет чудо, если нос и губа приживутся. Утром посмотрим»,— отметил врач.

Правоохранительные органы установили личность владельца собак. 48-летний житель Сочи задержан и допрашивается. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Мария Удовик