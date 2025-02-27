Главные новости за 27 февраля. Курск, Белгород, Липецк, Воронеж

Курский производитель свинины «Реут» не смог отсудить у властей 139 млн рублей.

Белгородская прокуратура нашла нарушения в магазинах «Светофора».

В Липецкой области могут ввести особый порядок сдачи ОГЭ.

Наталья Рудакова покидает пост врио министра финансов Курской области.

«Воронежский шампиньон» возглавил липецкий предприниматель Алексей Попов.

Курянам с детьми, родившимися после вторжения ВСУ, будут выплачивать по 150 тыс.

Белгородский облсуд оставил в силе приговору бойцу Ивану Емельяненко.

«Триотт Липецк» решили лишить статуса резидента ОЭЗ и оштрафовать.