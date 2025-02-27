«Триотт Липецк» решили лишить статуса резидента ОЭЗ и оштрафовать

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск министерства промышленности, инвестиций и науки региона (до января 2025-го — управление инвестиций и инноваций) к местному ООО «Триотт Липецк» (дочерняя компания голландской Triott B.V.). Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер предприятия «Триотт Липецк» в особой экономической зоне «Липецк»

Фото: с сайта ОЭЗ «Липецк» Рендер предприятия «Триотт Липецк» в особой экономической зоне «Липецк»

Фото: с сайта ОЭЗ «Липецк»

Иск поступил в суд в январе 2024 года. Согласно заявлению, ведомство требовало лишить компанию статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» и оштрафовать ее на 3,6 млн руб. Через год заявитель уточнил требования до 30,6 млн руб. и добился ареста средств ответчика на эту сумму.

На сайте ОЭЗ «Триотт Липецк» значится как резидент с действующим производством зерноперерабатывающего оборудования. Объем вложений составляет 154,6 млн руб. Предприятие открылось в мае 2015 года.

По данным Rusprofile, ООО «Триотт Липецк» было зарегистрировано на грязинской площадке ОЭЗ «Липецке» в марте 2013 года. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственный владелец — ООО «Триотт Раша Б. В.». Генеральный директор — Николай Ильенко. 2023 год компания завершила с выручкой в 3 млн руб. и чистой прибылью в 16 млн. «Триотт Липецк» принадлежит ООО «Триотт Липецк сервис», которое также зарегистрировано на грязинской площадке ОЭЗ. Эта компания занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами.

Алина Морозова