В Липецкой области могут ввести особый порядок сдачи ОГЭ

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об отмене половины ОГЭ для поступления в колледжи после девятого класса. По сравнению с первым чтением к списку регионов, где планируется ввести особый порядок аттестации, предлагается добавить Липецкую область. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Ирину Белых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Предполагается, что такой формат ОГЭ начнут использовать в пяти регионах уже в 2025 году. В текущей версии проекта участвуют Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Ростовская и Тюменская области. К ним, помимо Липецкой области, могут присоединиться Краснодарский край, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кемерово.

Согласно документу, для получения аттестата за девять классов ученики будут сдавать только два основных ОГЭ — по математике и русскому языку. Учащиеся, планирующие продолжить обучение в десятом классе, будут проходить госэкзамены в традиционном формате.

Законопроект был внесен на рассмотрение группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале февраля заявлял, что получает множество обращений от регионов с просьбой включить их в пилотный проект. Он подчеркивал, что расширение проекта будет возможно только для тех субъектов, которые смогут обосновать необходимость своего участия.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ».

Егор Якимов