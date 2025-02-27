В Липецкой области могут ввести особый порядок сдачи ОГЭ
Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об отмене половины ОГЭ для поступления в колледжи после девятого класса. По сравнению с первым чтением к списку регионов, где планируется ввести особый порядок аттестации, предлагается добавить Липецкую область. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Ирину Белых.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Предполагается, что такой формат ОГЭ начнут использовать в пяти регионах уже в 2025 году. В текущей версии проекта участвуют Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Ростовская и Тюменская области. К ним, помимо Липецкой области, могут присоединиться Краснодарский край, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кемерово.
Согласно документу, для получения аттестата за девять классов ученики будут сдавать только два основных ОГЭ — по математике и русскому языку. Учащиеся, планирующие продолжить обучение в десятом классе, будут проходить госэкзамены в традиционном формате.
Законопроект был внесен на рассмотрение группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале февраля заявлял, что получает множество обращений от регионов с просьбой включить их в пилотный проект. Он подчеркивал, что расширение проекта будет возможно только для тех субъектов, которые смогут обосновать необходимость своего участия.
Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ».