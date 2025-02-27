«Воронежский шампиньон» возглавил липецкий предприниматель Алексей Попов
Исполняющим обязанности генерального директора ООО «Воронежский шампиньон» стал Алексей Попов. Это следует из данных Rusprofile.
Господин Попов также возглавляет липецкие АО «Добринское АТП», зарегистрированное для перевозок пассажиров автобусами, и ООО «Автологистика», специализирующееся на торговле автомобильными деталями. В «Автологистике» ему принадлежит доля в 70%, еще 30% владеет Владислав Яковлев.
С октября 2020 года пост гендиректора «Воронежского шампиньона» занимал Алексей Кибалюк. Впервые он возглавил компанию в 2017 году, после чего в ней поменялось несколько руководителей.
В 2022 году «Воронежский шампиньон» планировал расширить производство грибов и компоста в Новоусманском районе Воронежской области за 3 млрд руб. Также компания собиралась построить в Крыловском районе Краснодарского края вторую очередь комплекса по выращиванию грибов за 1,8 млрд руб.
По данным Rusprofile ООО «Воронежский шампиньон» зарегистрировано в Воронежской области в марте 2017 года для выращивания грибов и трюфелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной владелец — занимающееся управлением недвижимостью московское ООО «Артенц» (90%), учредителями которого являются Арутюн, Ашот и Гайк Бабоян, а также Айк Мгдесян (основные владельцы крупного поставщика снеков «Мартин»). В воронежской компании еще 3% принадлежат Ваграму Гаспаряну, 2% — экс-гендиректору Игорю Зубкову, по 1,5% — краснодарскому ООО «Капитал М» и московскому ООО «Финанс М», по 1% — Арарату Бабояну и Мамикону Сурмаляну. 2023 год общество сработало с выручкой в 4,8 млрд руб., а чистая прибыль составила 1,1 млрд руб. Годом ранее показатели равнялись 3,4 млрд и 1 млрд руб.