Курянам с детьми, родившимися после вторжения ВСУ, будут выплачивать по 150 тыс.

Депутаты Курской облдумы приняли законопроект, согласно которому семьям из приграничных муниципалитетов с детьми, родившимся после 6 августа 2024 года (день вторжения ВСУ в регион), будут выплачивать по 150 тыс. руб. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выплаты будут единоразовыми. Поддержка предусмотрена для жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и Льгова.

Решение было выработано на координационном совете Курской области по решению проблем жителей приграничья.

Егор Якимов