Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курянам с детьми, родившимися после вторжения ВСУ, будут выплачивать по 150 тыс.

Депутаты Курской облдумы приняли законопроект, согласно которому семьям из приграничных муниципалитетов с детьми, родившимся после 6 августа 2024 года (день вторжения ВСУ в регион), будут выплачивать по 150 тыс. руб. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выплаты будут единоразовыми. Поддержка предусмотрена для жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и Льгова.

Решение было выработано на координационном совете Курской области по решению проблем жителей приграничья.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 февраля

Читать далее

Егор Якимов