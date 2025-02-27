1 млрд рублей на роботов и задержание главы исполкома Альметьевска

Республика получит субсидии в размере 1 млрд руб. на закупку промышленных роботов. Средства выделят исполнителям после выполнения закупок.

Айнура Исхакова, руководителя исполкома Альметьевского района, задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере на 2,6 млн руб. По данным следствия, в 2017 году, будучи директором Департамента экологии и природопользования, он заключил контракт на рекультивацию пяти карьеров с компанией «Тандем+», но работы выполнены не были.

В Набережных Челнах инвестиции в строительство промышленного технопарка «Олимп» составили 2,2 млрд руб. По словам главы Минпромторга Татарстана Олега Коробченко, там уже возведены научно-административные и производственные корпуса.

В Казани отремонтируют 12 участков дорог протяженностью около 7 км. Стоимость работ составит около 1 млрд руб. Заказчик — ГКУ «Главтатдортранс», средства выделены из бюджета Татарстана.

В Татарстане выделят 624 млн руб. на ремонт пищеблоков в 53 школах. Программа затронет 38 районов и округов. Заказчик — ГБУ «Главстрой РТ». Завершение работ намечено на 1 декабря 2025 года.

В 2025 году в Татарстане благоустроят 21 общественное пространство на сумму 639,7 млн руб. Проект охватит Казань и 15 районов республики. В столице региона обновят три объекта: бульвар по ул. Серова (200 млн руб.), сквер на ул. Миславского (80 млн руб.) и зону у озер Чайковых (24,5 млн руб.). В районах крупнейшим проектом станет парк Победы в Кукморе за 110 млн руб.

В 2024 году объем отгруженной продукции в Татарстане превысил 5,6 трлн руб., а промышленное производство выросло на 5%. Нефтеперерабатывающая отрасль отгрузила продукции на 1,22 трлн руб. с ростом производства на 6,6%. Химическая и нефтехимическая отрасли реализовали продукции на 784 млрд руб., а энергетическая отрасль произвела свыше 31 млрд кВт/ч электроэнергии. Оборот розничной торговли составил 1,61 трлн руб.

В 2024 году предприятия Татарстана привлекли 109,8 млрд руб. федеральных средств. Из них 102,05 млрд руб. составили целевые субсидии, а 6,82 млрд руб. направлены на льготные займы через фонд развития промышленности.

В 2024 году потребление природного газа в Татарстане достигло рекордных 19 млрд кубометров. Как сказал глава республиканского Минпромторга Олег Коробченко, программа догазификации продолжает активно реализовываться.

Артём Дергунов