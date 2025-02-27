В Казани отремонтируют 12 участков дорог за 1 млрд рублей

В Казани проведут капитальный ремонт 12 участков автодорог общей протяженностью почти 7 км. Общая стоимость работ составит около 1 млрд руб. Соответствующие тендеры опубликован на портале госзакупок.

В рамках первого тендера стоимостью 500 млн руб. проведут капитальный ремонт четырех улиц протяженностью 3,35 км:

ул. Аделя Кутуя от ул. Гвардейской до проспекта Альберта Камалеева в Советском районе;

ул. Декабристов от ул. Воровского до ул. Восстания в Московском районе;

ул. Журналистов от ул. Академика Арбузова до ул. Халитова в Советском районе;

ул. Рахимова от ул. Васильченко до ул. Ютазинская в Московском районе.

Второй тендер на 499,99 млн руб. предусматривает ремонт восьми улиц общей протяженностью 3,62 км:

ул. Амирхана Еники от ул. Вишневского до ул. Товарищеской в Вахитовском районе;

ул. Воровского от ул. Фатыха Амирхана до ул. Адоратского в Ново-Савиновском районе;

ул. Галиаскара Камала от ул. Нариманова до ул. Татарстан в Вахитовском районе;

ул. Курашова от ул. Айвазовского до ул. Волкова в Вахитовском районе;

ул. Октябрьской от ул. Гагарина до ул. Восстания в Ново-Савиновском районе;

ул. Сахалинской от ул. Ударной до ул. Пржевальского в Авиастроительном районе;

ул. Товарищеской от ул. Амирхана Еники до ул. Достоевского в Вахитовском районе;

проспекта Хусаина Ямашева от ул. Адоратского до третьей транспортной дамбы в Ново-Савиновском районе.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», финансирование обеспечивается из бюджета Республики Татарстан. Срок завершения работ по обоим тендерам — 10 ноября 2025 года.

Анар Зейналов