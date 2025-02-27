В 2024 году предприятия Татарстана получили 109,8 млрд рублей по господдержке

В 2024 году предприятия республики получили 109,8 млрд руб. федерального финансирования. Из них 102,05 млрд руб. — целевые субсидии, а 6,82 млрд руб. — льготные займы по линии фонда развития промышленности. Об этом стало известно в ходе выступления на ежегодной коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана главы ведомства Олега Коробченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Коробченко, по программе «промышленная ипотека» было заключено 9 договоров, освоено более 970 млн руб.

«Введена 21 тыс. квадратных метров производственных площадей», — сказал министр.

Активное сотрудничество налажено с Региональным фондом развития промышленности Республики Татарстан. По итогам прошлого года было обеспечено финансирование восьми совместных проектов, общий объем финансирования которых достиг 1,5 млрд руб.

Артём Дергунов