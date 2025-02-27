Инвестиции в промышленный технопарк «Олимп» составили 2,2 млн рублей

Инвестиции в строительство промышленного технопарка «Олимп», находящегося в Набережных Челнах, составили 2,2 млн руб. Об этом стало известно в ходе выступления на ежегодной коллегии министерства промышленности и торговли Татарстана главы ведомства Олега Коробченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Коробченко, в технопарке уже построены научно-административные и научно-производственные корпуса.

«В парке разместятся резиденты-производители электронных компонентов для грузового, пассажирского транспорта и полимерной продукции», — сказал министр.

По информации пресс-службы ПАО «КамАЗ», базой для размещения промышленного технопарка, располагающегося рядом с научно-техническим центром «КамАЗа», стали территория имущественного комплекса, находящегося на земельных участках общей площадью 8,4 га, и объекты незавершенного строительства общей площадью 6,1 тыс. кв. м.

Реализация проекта обеспечит создание порядка 900 новых рабочих мест.

Якорным резидентом создаваемого технопарка «Олимп» будет Центр электроники и элементов питания ПАО «КамАЗ».

Артём Дергунов