Татарстану выделят 1 млрд рублей на субсидии на закупку роботов
На субсидии на закупку промышленных роботов Татарстану выделят 1 млрд руб. Об этом сообщил министр промышленности России Антон Алиханов на коллегии Минпрома республики.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Субсидии будут выплачиваться исполнителям после реализации закупок.
«Если это направление будет востребовано, то мы готовы увеличивать финансирование», — отметил Антон Алиханов.
Ранее сообщалось, что в Татарстане ежегодно будут направлять по 1 млрд руб. на реализацию прорывных IT-проектов.