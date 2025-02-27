Татарстану выделят 1 млрд рублей на субсидии на закупку роботов

На субсидии на закупку промышленных роботов Татарстану выделят 1 млрд руб. Об этом сообщил министр промышленности России Антон Алиханов на коллегии Минпрома республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Субсидии будут выплачиваться исполнителям после реализации закупок.

«Если это направление будет востребовано, то мы готовы увеличивать финансирование», — отметил Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ежегодно будут направлять по 1 млрд руб. на реализацию прорывных IT-проектов.

Дарья Сайфиева