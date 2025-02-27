Главу исполкома Альметьевска задержали из-за мошенничества на 2,6 млн рублей

Руководителя исполнительного комитета Альметьевского района Айнура Исхакова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере на 2,6 млн руб. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники.

По версии следствия, в 2017 году, когда Айнур Исхаков занимал пост директора Департамента экологии и природопользования, он заключил контракт с главой компании «Тандем+» на рекультивацию пяти карьеров, однако работы так и не были выполнены.

Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего директора «Тандем+» Илдара Тагирова. Он был учредителем компании с 2015 по 2023 г.

По данным портала Rusprofile, «Тандем+» зарегистрирован в Волжске Республики Марий Эл. Компания с уставным капиталом в 12 тыс. руб. в 2022 году имела выручку в 14 млн руб. и прибыль — в 850 тыс. руб.

Диана Соловьёва