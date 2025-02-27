Татарстан отгрузил продукции более чем на 5,6 трлн рублей в 2024 году

Объем отгруженной продукции в Татарстане за 2024 год превысил 5,6 трлн руб., а индекс промышленного производства вырос на 5%. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

Нефтеперерабатывающая отрасль региона отгрузила продукции на 1,22 трлн руб. с ростом производства на 6,6%. Предприятия химии и нефтехимии реализовали товаров на 784 млрд руб. Энергетический сектор произвел более 31 млрд кВт/ч электроэнергии. Оборот розничной торговли по итогам года составил 1,61 трлн руб.

Ранее сообщалось, что объем отгруженной продукции Апастовского района в 2024 году по предварительным оценкам составил 10,1 млрд руб.

Анар Зейналов