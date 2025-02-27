В Татарстане направят 624 млн руб. на капитальный ремонт пищеблоков в 53 школах республики. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отремонтируют пищеблоки в 53 школах за 624 млн рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Татарстане отремонтируют пищеблоки в 53 школах за 624 млн рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Программа капитального ремонта охватит 38 муниципальных районов и городских округов. Наибольшее количество объектов расположено в Набережных Челнах — восемь школ, а также в Нижнекамском районе — три школы. В Бугульминском, Альметьевском, Мамадышском, Нурлатском, Лениногорском и Чистопольском районах отремонтируют по две школы.

Помимо общеобразовательных школ, в программу включены четыре специализированных учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья — в Лениногорске, Мамадыше, Нурлате и селе Татарский Елтан Чистопольского района. Во всех учебных заведениях помимо строительно-монтажных работ закупят новую мебель, оборудование и инвентарь. Финансирование проекта осуществляется из бюджета Республики Татарстан.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Работы планируют завершить до 1 декабря 2025 года.

Анар Зейналов