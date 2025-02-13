В квартире жителя Ленобласти нашли плантацию конопли и возбудили уголовное дело

Полиция задержала 68-летнего жителя Ленинградской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В его квартире нашли девять кустов конопли, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Наркотики растительного происхождения находились в квартире дома 5 по Заводской улице в Бокситогорске. Там же правоохранители обнаружили 387 граммов срезанных и готовых к употреблению «шишек» конопли, семь срезанных кустов растения для дальнейшего высушивания и употребления. В квартире находился также пакет с семенами соцветия конопли, являющегося наркосодержащим.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что полиция Кировского района остановила автомобиль с 500 г мефедрона в багажнике.

Татьяна Титаева